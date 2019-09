OL-Lopes: "Retrouver la confiance très rapidement"

Anthony Lopes a conscience que la situation n'est pas facile du côté de l'Olympique lyonnais.

Après 5 journées de Ligue 1 consécutives sans succès, les Gones reçoivent Nantes ce samedi (13h30). Un match crucial que les Lyonnais ont abordé de manière différente qu'à l'accoutumée. "On se doit de retrouver la confiance très rapidement, dès demain, a indiqué le portier lyonnais en conférence de presse. On a fait une grosse séance vidéo ce matin et on a beaucoup échangé. Cette discussion a été très importante, ça a été constructif, chacun a pu donné son sentiment. Ça se passe très bien avec Sylvinho. Il est à l’écoute. On sait que c’est un jeune entraîneur mais on a confiance en lui."

Beaucoup de choses ont dû être dites puisque l'entraînement initialement prévu à 11h, a débuté à 13h45.