Moussa Dembélé garde le rythme. Alors que l’Olympique Lyonnais a dû se contenter d’un match nul, mercredi, à Brest (1-1), l’attaquant tricolore y est encore allé de son but, signant une sixième réalisation en sept matches. De quoi lui permettre de conserver la première place du classement des buteurs en compagnie de Victor Osimhen.

Et la performance du buteur lyonnais est d’autant plus impressionnante qu’il a inscrit ses six buts sur ses six premiers tirs cadrés de la saison.