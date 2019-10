OL: L’hommage de Juninho à Genesio

Présent devant les micros à l’occasion de la présentation de Rudi Garcia, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnas, Juninho est notamment revenu sur l’éviction de Sylvinho. L’occasion pour l’ancien milieu de terrain de rendre un hommage indirect à Bruno Genesio…

"Je suis arrivé avec Sylvio. On voulait un entraîneur un peu différent et j’ai pensé tout de suite à Sylvio. On ne pense jamais à se séparer d’un entraîneur au bout de trois mois, mais, aujourd’hui, on n’a que 9 points en championnat et, surtout, on a perdu les bases que Bruno nous a laissées l’année dernière", a-t-il ainsi confié, ajoutant: "On avait une équipe qui jouait vers l’avant, avec une possession du ballon proche de celle du PSG. On avait une équipe créative même si on prenait pas mal de buts. On a discuté longuement avant de prendre cette décision."