OL: L’hommage d’Aulas à Lacombe

Sa décision est prise: Après 30 ans de bons et loyaux services aux côtés de Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe va quitter, fin décembre, son poste de conseiller du président et prendre une retraite bien méritée, lui qui a également été joueur de l’OL pendant près de dix ans entre 1969 et 1978.

Un départ qui donnera lieu à un hommage de tout Lyon lors de la réception de Rennes, mi-décembre. Jean-Michel Aulas a d’ailleurs donné le ton dans un communiqué.

"Tout Lyon le connaît et le reconnait. Bernard Lacombe, à l’image de ce qui se fait au Bayern Munich ou au Real Madrid, continuera d’œuvrer en tant que Président de l’Association des anciens joueurs. L’institution OL restera sa maison aussi longtemps qu’il le souhaitera, a-t-il fait savoir dans un communiqué. A l’occasion du week-end du 15/16 décembre, lors de la réception de Rennes, l’Olympique Lyonnais rendra hommage à l’un de ses plus grands serviteurs en présence de ses amis et de ceux qui ont évolué à ses côtés pendant près d’un demi-siècle."