OL: Les nouvelles tuniques dévoilées

Lyon, avec son équipementier Adidas, a dévoilé les tenues que porteront les joueurs pour la saison 2019-2020.

L'OL et la marque allemande ont privilégié la sobriété avec un maillot domicile entièrement blanc qui présente des bandes grises sur les épaules et des liserés rouge et bleu sur les bords des manches. Sur la partie basse du maillot, le lion, emblème du club, est présent. La tunique extérieure affiche les mêmes caractéristiques mais en bleu foncé.