OL: Le geste de Genesio pour les supporters

Cette saison, qui sera la dernière de Bruno Genesio sur le banc lyonnais, les relations n'ont pas été au beau fixe, et c'est peu de le dire, entre l'entraîneur rhodanien et des supporters qui auront de manière régulière réclamé le départ du coach.

Et pourtant, alors qu'il ne lui reste plus que 3 matches à diriger avec l'OL, Genesio a fait un geste en autorisant ces supporters à assister à la fin de l'entraînement de ses joueurs ce samedi, à la veille du choc des Olympiques face à Marseille ce dimanche, au Vélodrome (21h), qui clôturera la 36e journée de Ligue 1.

"On m’a sollicité pour savoir si j’étais d’accord qu’ils viennent assister à une partie de l’entraînement et j’ai donné mon accord, a expliqué le technicien en conférence de presse. Parce que je pense que c’est important qu’ils soient là, ils viennent dans un bon état d’esprit pour nous encourager et pour montrer qu’ils sont derrière nous. Comme malheureusement, ils ne peuvent pas être avec nous à Marseille (un arrêté préfectoral interdit leur déplacement, ndlr), ils viennent nous apporter tout ce qu’ils nous auraient pu nous apporter s’ils avaient été là."