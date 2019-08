 OL: Le coup de gueule de Juninho

C’est peu dire que Juninho n’a pas apprécié le spectacle de la lourde défaite des Lyonnais face à Bournemouth, samedi, en match de préparation (0-3). Le directeur sportif de l’OL s’en est ému ce lundi sur l’antenne d’OLTV.

"A partir de vendredi, ce sera l'heure de vérité. Ce n'est pas le problème de perdre mais j'ai eu du mal à accepter et à regarder ce match à Bournemouth", dixit le Brésilien, tourné désormais vers la 1ère levée de L1 et le déplacement des Gones à Monaco.

"C'était le dernier match de préparation. J'étais très déçu. Je ne pensais pas que cela arriverait, on doit accepter et assumer. Mais perdre de cette manière, sans manquer de respect à Bournemouth, être dominé techniquement, physiquement et mentalement, il y a quelque chose à faire pour réagir d'ici à vendredi. Car si nous allons à Monaco avec cet état d'esprit, nous allons souffrir..."