OL: Lacombe annonce sa retraite

Alors que l'Olympique Lyonnais dispute ce mardi soir la 4e journée de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne au Groupama Stadium, l'annonce de Bernard Lacombe, effectuée sur les ondes de RMC, ne passera pas inaperçue. En effet, le conseiller historique du président Jean-Michel Aulas, par ailleurs ancien attaquant des Gones, a décidé de partir à la retraite en fin d'année.

"Dans un mois et demi, c'est fini. J'ai joué dix ans à l'OL. Et j'y suis resté quarante ans. J'ai envie de m'occuper de mes petits-enfants, surtout, et de la famille", a notamment expliqué l'ex-international tricolore.