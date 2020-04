OL : La mise au point d'Aulas sur sa dispute avec Eyraud

Le Premier Ministre a indiqué ce mardi à l’Assemblée Nationale que les saisons 2019-20 de Ligue 1 et Ligue 2 ne reprendraient pas. Une annonce qui précédait une réunion d'urgence en haut lieu. L’Équipe indiquait que Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud se seraient une nouvelle fois querellés à cause de leur divergence d'intérêts.

Aulas : "Il n'y a pas eu d'insulte avec Eyraud"

« Jean-Michel Aulas s'est une nouvelle fois querellé avec son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud, ce dernier estimant que JMA monopolisait trop la parole alors qu'il n'était qu'un invité du conseil d'administration », avait écrit L’Équipe. Le patron de l'OL a tenu à donner sa version. Jean-Michel Aulas confirme que le ton est bien monté avec son homologue, mais qu'il n'y pas eu d'insulte. "Non à ce que vous dites il n’y a pas eu d’insulte, le ton est monté car Jacques-Henri Eyraud prétendait que je monopolisais la parole dans un conseil où j’étais invité !", a lâché le président lyonnais