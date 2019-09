OL: Juninho trouve les Lyonnais "trop gentils"

Nommé cet été directeur sportif de l’OL, Juninho regrette le manque de caractère des Lyonnais, dans le doute avant de recevoir Nantes samedi (13h30), en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. "C’est normal que quand tu ne joues pas bien, tu commences à douter. C’est à nous, le staff, de savoir comment mettre les joueurs dans les meilleures conditions", explique-t-il sur OLTV.

"Quand on regarde notre effectif, il n’y a pas forcément de leaders, il y a des joueurs qui ont du mal à dire les vérités à un autre... On ne voit jamais des discussions plus fortes, note-t-il. À mon époque, quand on gagnait, on avait pas mal de problèmes dans le vestiaire mais ça ne voulait pas dire qu’on ne vivait pas bien ensuite. C’est la compétition, c’est de la rigueur, c’est l’envie de gagner !"

Et le dirigeant brésilien de conclure: "Je n’ai jamais vu des joueurs trop gentils réussir une belle carrière. Sans un niveau d’agressivité élevé, on ne va nulle part. Tout le monde est responsable, c’est moi, le staff, le coach... Il faut qu’on se remette tous en question pour mieux jouer, gagner trois points et repartir de l’avant." Un discours qui doit servir d’électrochoc pour les Gones.