OL-Juninho: "C'est un grand défi"

Juninho Pernambucano est de retour entre Rhône et Saône, lui qui vient d'être intronisé au poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Le Brésilien, légende vivante des Gones, sera présenté mardi à la presse, mais a lâché quelques mots pour les médias du club à son retour sur le sol français.

"Beaucoup d’émotions, depuis presque 10 ans maintenant. Pour le nouveau challenge, on sait que c’est un grand défi, a-t-il commenté. Avec Sylvinho, ça va être un peu plus facile. C’est quelqu’un qui a pratiquement été formé en Europe. On est prêt à commencer à travailler, à connaître les joueurs. On a vraiment envie de commencer et d’aider l’OL à faire une meilleure saison que celle-là".