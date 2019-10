OL: Hazard élogieux envers Garcia 

Transféré cet été du côté du Real Madrid, où il est entraîné par son idole de jeunesse Zinedine Zidane, Eden Hazard a aussi côtoyé le nouveau coach de l’OL, Rudi Garcia, de 2008 à 2012 à Lille. Lancé dans le grand bain par ce dernier, avec qui il a notamment remporté le titre de champion et la Coupe de France, le Belge a tenu des propos flatteurs à l’égard de son ancien entraîneur au micro de Real Madrid TV.

"Il (Rudi Garcia) m’a appris que le football ne se jouait pas seulement avec le ballon, mais aussi sans. Quand il m’a intégré dans l’équipe, nous avons commencé à gagner et à mettre des buts, et il ne m’a plus jamais sorti de l’équipe. J’ai eu la chance de remporter deux titres avec le LOSC", a confié l’ex-meneur de jeu des Blues.