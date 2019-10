OL: Govou valide le choix Garcia

Si la nomination de Rudi Garcia, ex-entraineur de l’OM, sur le banc de touche de l’OL est loin d’avoir fait l’unanimité, Sydney Govou a lui salué le choix des dirigeants rhodaniens, qui selon lui, ont engagé "un bon tacticien".

"Rudi Garcia est pour moi un bon entraîneur, un bon tacticien, et il peut être l'homme de la situation. Qu'il veuille faire évoluer son staff ne me choque pas. À Lyon, il y a un mode de fonctionnement depuis vingt ans, qui a marché, mais qui est presque anormal. Quand un entraîneur arrive, il a besoin de confiance, et donc de s'entourer de sa propre équipe. La chance de l'OL, c'est qu'une bonne série peut permettre de revenir sur le podium, c'est inespéré au vu du début de saison", a jugé l'ancien Gone dans les colonnes du Progrès.