OL: Gouiri, la fin du calvaire ?

Bruno Genesio pourra prochainement compter sur une solution supplémentaire dans l'entrejeu... En effet, Amine Gouiri a participé pour la première fois ce lundi à l'entraînement collectif avec ses coéquipiers de l'Olympique Lyonnais. L'intéressé s'était gravement blessé à la mi-août, victime d'une "une rupture isolée du ligament croisé antéro-interne du genou gauche".

Un peu plus de six mois plus tard, le prometteur Gone arrive donc au bout de sa convalescence, mais ne devrait néanmoins pas faire partie du groupe appelé à accueillir le Stade Malherbe Caen, mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France.