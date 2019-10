OL: Genesio "persuadé que Garcia va réussir"

Bruno Genesio a beau s’être exilé en Chine durant l’été, il n’en suit pas moins de près l’actualité de l’Olympique Lyonnais. Et à l’en croire, Rudi Garcia, récemment nommé à la tête de l’OL, a tout pour réussir.

"Je suis persuadé que Rudi va réussir. C'est un excellent entraîneur qui a fait ses preuves, a assuré au Progrès celui qui officie désormais au Beijing Guoan. Il va compter sur des joueurs de qualité et des hommes très présents. Le président est hyper compétent, Juninho est là, il ne sera pas tout seul. Il a vu l’effectif. Et il le sait."

Et Rudi Garcia a d’autant plus de chances de réussir qu’il pourra compter sur un effectif autrement plus fourni qu’à Marseille. "L’OL, c’est 20-22 joueurs de très haut niveau, et l’OM, un club que j’apprécie beaucoup, depuis deux ans, c’est 14-15 joueurs de très haut niveau, pas plus", a-t-il ajouté.