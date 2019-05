OL-Genesio: "J’aurai des choses à dire"

Bruno Genesio n’a évidemment pas boudé son plaisir après la victoire de Lyon à Marseille, ce dimanche, en match de clôture de la 36e journée de L1 (0-3) – un succès qui place l’OL en position idéale pour accrocher le podium en fin de saison.

"Le score est sévère mais on aurait pu mener de deux buts à la mi-temps… L’OM a poussé pour revenir au score mais globalement, je pense que la victoire est méritée, dixit le technicien rhodanien en conférence de presse. Cette saison, on a su rester soudés et solidaires en interne malgré les turbulences, on avait deux objectifs: aller en huitièmes de finale de la Ligue des champions et terminer sur le podium – le premier a été réalisé, le second est en passe d’être atteint. On le doit à notre sérénité et à l’expérience du club pour surmonter ce genre de difficultés."

Et d’ajouter, à l’approche du verdict ultime: "Nos quelques regrets ne datent pas d’aujourd’hui… Face aux adversaires du top 5 ou 6, on n’est pas loin du bilan de Paris mais face aux équipes moins bien classées, on a lâché beaucoup de points. Sur mon cas personnel en revanche, il n’y a pas de regrets à avoir. On fera le bilan en fin de saison, et j’aurai des choses à dire à ce moment-là."