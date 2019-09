OL: Genesio avoue avoir été blessé par "certains joueurs"

Parti de Lyon pour rebondir en Chine, aux commandes du Beijing Guoan, Bruno Genesio a évoqué ce mercredi soir sur RMC les mots qu’ont pu avoir certains joueurs à son égard après son départ du club.

"J’ai lu certaines choses qui m’ont blessé, de la part de certains joueurs. Je ne préfère même pas les commenter parce que dans le football, il faut garder beaucoup d’humilité. Tout va très vite, dans un sens comme dans l’autre. Cela fait partie du football et du milieu", dixit le technicien rhodanien, qui n’a pas souhaité accabler un Memphis Depay qui compte parmi les éléments les plus critiques à son encontre.

"J'entends des choses qui me font doucement sourire, notamment sur le respect et la discipline. Ce joueur en question est arrivé une semaine en retard l'année dernière, de son propre chef, contre l'avis du président et de moi-même. Mais je n'en veux pas plus à Memphis, je le connais. C'est quelqu'un qui a cette personnalité. Moi j'ai tourné la page aujourd'hui, je pense à mon nouveau club et j'espère que l'OL aura les meilleurs résultats possibles…"