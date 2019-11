OL-Garcia: "On a perdu parce qu'ils en voulaient plus"

Rudi Garcia a été déçu par la prestation de l'Olympique Lyonnais, battu à Marseille dimanche soir (2-1) après avoir été mené 2-0 à la mi-temps.

"On a eu un début de seconde période intéressant. On était sans filet jusqu’à la pause car il ne fallait pas prendre un troisième but. Je n’ai pas aimé notre jeu en supériorité numérique (après l'expulsion d'Alvaro à la 64e, ndlr). Tactiquement, on n’a pas su gérer cette supériorité. On a perdu parce qu’ils en voulaient plus", a regretté le coach de l'Olympique Lyonnais.

Garcia s'est ensuite expliqué sur son choix de sortir Jeff Reine-Adelaïde à la mi-temps, pour lancer un joueur plus défensif, Jean Lucas. "Il fallait que j’enlève un des quatre joueurs au milieu pour mettre plus de présence devant. Je voulais gagner le match. On n’a pas été capable de le faire. Il faut être humble, il y a encore beaucoup de travail. Il faudra récupérer les points qui nous manquent le plus rapidement possible."