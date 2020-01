🎙 @RudiGarcia est en conference de presse après #OLSB29 : « On a marqué 3 buts, c’est quelque chose de positif. L’important était la victoire, l’objectif est atteint. Nous sommes à 1 match de la finale au Stade de France. » pic.twitter.com/5GUISoALqR

Victorieux de Brest ce mercredi (3-1), Lyon s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Il en fallait cependant plus pour contenter Rudi Garcia. Car malgré le succès, l'OL n'a pas tout maîtrisé et a, dans l'ensemble, réalisé une prestation qui n'a pas totalement séduit son coach. « Nous serons à un match de la possibilité d'une finale et de pouvoir remporter un trophée mais, en demies, il faudra être bien meilleurs pour nous qualifier, a affirmé l'ancien entraîneur de l'OM après la rencontre. Nous n'avons pas assez couru. C'est l'aspect motivation qui aurait pu être meilleur même si dans un match on peut faire la différence et qu'on peut gagner, il faut être un peu plus généreux dans tous les domaines. Il faut travailler par rapport à cela.Nous avons eu de belles occasions. Nous aurions pu marquer plus mais trois buts c'est déjà bien. »