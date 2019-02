OL: Ferland Mendy revient de loin

Victime de sérieux problèmes de santé durant son adolescence, Ferland Mendy semblait perdu pour le football, comme l’intéressé le révèle dans un entretien accordé au Parisien ce dimanche, jour du choc de la 23e journée de L1 entre Lyon et Paris.

"J'ai eu de l’arthrite à la hanche à 14-15 ans. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Même à ce moment-là, dans ma tête, je me disais: c'est impossible que je ne remarche pas, que je ne rejoue pas au foot. [...] Je suis resté en chaise roulante pendant un bon moment. Puis en chariot plat. Et petit à petit, ils m'ont réappris à marcher. Pas à pas", confie le défenseur latéral de l’OL.

A l’époque en préformation au PSG, le néo-international tricolore a dû se battre pour réapprendre les fondamentaux. "Je suis revenu après ma blessure mais il ne faut pas se mentir, je n'étais pas du tout au niveau. Je réapprenais les bases du football, j'apprenais à contrôler, à faire des passes. Le club ne savait pas trop quoi faire avec moi, me faire venir au centre ou pas." Finalement, Ferland Mendy a pris son destin en main en ralliant Mantes-la-Jolie à ses 17 ans, puis Le Havre un an plus tard, en 2013. Avec la réussite que l’on sait.