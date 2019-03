OL: Fekir, Depay et Dembélé d’entrée face à Toulouse

Après sa défaite le week-end dernier à Monaco (2-0), L’Olympique Lyonnais accueille Toulouse ce dimanche (17h) au Groupama Stadium, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Dans l’obligation de l’emporter, Bruno Genesio a fait dans le classique, optant pour un 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé de Traoré, Fekir, Depay et Dembélé. Le milieu de terrain sera couvert par Tousart et Ndombele. Concernant la défense, c’est la même que face au Barça, avec Dubois, Marcelo, Denayer et Mendy associés, tandis que la cage sera gardée par Lopes.

Le banc lyonnais pour #OLTFC : Gorgelin, Tete, Rafael, Aouar, Cheikh, Terrier, Y.Fekir.

Maxwel Cornet est malade. — Olympique Lyonnais (@OL) 3 mars 2019