OL : Ederson dégomme Claude Puel

Aujourd'hui aux commandes de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel avait fait un passage remarqué sur le banc du grand rival, l'Olympique Lyonnais. Le technicien français était notamment parvenu à mener l'OL jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions, mais ses méthodes et ses préceptes n'ont pas fait l'unanimité. Ederson, qui a passé 4 ans à Lyon, a tenu des propos critiques envers son ex-entraîneur, allant même jusqu'à lâcher qu'il est le coach qu'il ne "souhaiterait pas revoir".

Ederson sur Puel : "Pas la même vision du foot"

« On n'avait vraiment pas la même vision du foot. Lui, il ne voulait que des joueurs qui savent courir, tacler et défendre. J'ai essayé mais ce n'était pas mon truc. Il n'a jamais accepté ma spécificité. La force d'un entraîneur, c'est de s'adapter au style de ses joueurs, non ?", a lancé Ederson dans des propos accordés à L’Équipe. Le Brésilien s'est par ailleurs montré très élogieux envers certains de ses anciens coéquipiers, comme Hugo Lloris, Karim Benzema ou l'emblématique Juninho.