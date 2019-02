OL: Dubois pense aux Bleus

Très en vue contre le Barça mardi, et ce sous les yeux du sélectionneur adjoint des Bleus Guy Stephan, Leo Dubois a répondu aux questions du Progrès dans la semaine. Après ce match de Ligue des champions, le latéral droit tricolore a (entre autre) été interrogé sur ses ambitions internationales.

"Ça me donne de l’espoir, a confié l'ancien Nantais après sa prestation face à Lionel Messi et consorts. L’objectif équipe de France, forcément je l’ai en tête, mais après il ne faut pas s’enflammer. Il faut avoir une continuité, une régularité car c’est ce qui primera. On fait de gros matches collectivement avec l’OL en ce moment, et les individualités vont aussi resurgir, c’est cool."

Après un début de saison marqué par une blessure à une cuisse et un temps de jeu réduit, Leo Dubois a su faire son trou ces dernières semaines. Il a disputé 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, pour 15 titularisations.