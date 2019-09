OL: Depay va devoir se faire une raison

Aligné à la pointe de l’attaque avec les Pays-Bas et préféré à Moussa Dembélé au poste d’avant-centre pour la réception de Bordeaux lors de la 3e journée, Memphis Depay continuera d’évoluer essentiellement dans le couloir gauche avec l’Olympique Lyonnais. C’est tout du moins ce qu’a indiqué Sylvinho en conférence de presse ce mercredi.

"Il a une liberté différente quand il est dans l’axe avec la sélection, alors qu’ici il joue plutôt à gauche. On ne peut pas comparer un joueur qui joue en sélection ou en club, ce sont deux entités différentes. Memphis est notre attaquant et il peut se muer en buteur. Il a déjà inscrit quatre buts, au même titre que Moussa. Ils sont tous deux performants alors je n’ai pas à me plaindre. Memphis jouera principalement à gauche avec nous puisque c’est notre système de jeu mais il n’y a aucun problème", a en effet confié le technicien brésilien.