OL: Depay soutient Neymar 

Sur son compte Twitter, Memphis Depay a tenu à apporter son soutien à Neymar, qui a dû déclarer forfait pour la Copa America (14 juin au 7 juillet) des suites d'une grave blessure à un cheville contractée lors du match amical entre le Brésil et le Qatar jeudi dernier (2-0).

"J'ai envie d'envoyer des prières et de la force à Neymar. Dieu est avec toi dans chaque tempête, alors prions pour que tu sois de retour sur le terrain à nouveau bientôt", a déclaré l'attaquant de l'Olympique Lyonnais sur le réseau social.

Feel like I have to send prayers and strength to @neymarjr. God is with you in every storm so let’s pray that you’ll be back on the pitch again soon!



