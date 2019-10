OL: Depay se sent "mal" pour Sylvinho

Auteur d’un doublé lors de la victoire des Pays-Bas contre l’Irlande du Nord (3-1), jeudi soir en éliminatoires de l’Euro 2020, Memphis Depay est revenu au micro de la chaîne L’Equipe sur l’éviction de Sylvinho, officialisée par l’Olympique Lyonnais en début de semaine. Et l’attaquant néerlandais a tenu à apporter son soutien à l’entraîneur brésilien.

"Ce n’était pas de sa faute si on a eu des mauvais résultats. On est une équipe et je suis vraiment désolé qu’il ait été sacrifié, a-t-il déclaré. Il a apporté de la passion, de la fraîcheur, un nouvel état d’esprit, mais ça prend du temps ce genre de choses, pour changer un club comme l’OL. Je me sens mal pour lui mais je sais qu’il va faire de grandes choses à l’avenir."