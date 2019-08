OL: Depay revient sur son cambriolage

Victime de deux cambriolages la saison dernière, Memphis Depay avait été particulièrement marqué par ces épisodes et notamment par le premier, qui s’était déroulé pendant OL-Nice en septembre 2018. Il avait ensuite vécu à l’hôtel pendant plusieurs semaines.

"Les gens ne savent pas toujours ce qui se passe dans votre vie. On ne peut pas tout raconter. On croyait que c’était le signe que je voulais partir. C’était faux. Mais qu’est-ce que je pouvais faire ? Je n’étais plus en sécurité chez moi, parce que le cambriolage signifiait qu’on m’avait observé pendant longtemps. Cela n’a pas été facile à vivre", a confié le Néerlandais à L’Equipe.