OL: Depay "frustré" de manquer le choc face à l’OM

Victime d’une lésion aux ischio-jambiers, cette semaine en Ligue des champions, Memphis Depay ne sera pas rétabli pour le choc de la 13e journée de L1 entre l’OM et Lyon, ce dimanche (21 heures) au Vélodrome.

"Je suis frustré de manquer le match de dimanche, mais la saison est longue !", a ainsi écrit le Néerlandais sur son compte Twitter.

En grande forme, l’ancien de Manchester United a inscrit cinq buts lors de ses quatre dernières rencontres disputées.

Upset that i miss out on Sunday’s game but the season is long! #Godsplan