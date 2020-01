L'Olympique Lyonnais accueille Lille ce mardi soir (21h10) pour la première demi-finale de la Coupe de la Ligue. Un choc entre deux équipes ayant terminé sur le podium la saison passée. Et pour ce duel, le jeune Rayan Cherki débutera sur le banc. Étincelant à Nantes en Coupe de France samedi dernier (2 buts et 2 passes décisives dans une victoire 4-3),. Lucas Tousart est aussi sur le banc, au contraire de Moussa Dembélé, qui formera un trident avec Bertrand Traoré et Maxwel Cornet. Tatarusanu est titulaire dans les buts.

Dans les rangs lillois, Christophe Galtier a opté pour un 4-4-2 avec le tandem Ikoné-Osimhen en attaque. Jonathan Bamba et Renato Sanches animeront les côtés, avec la paire André-Soumaré dans l'entrejeu.

La compo de Lyon : Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Denayer (c), Marçal - Caqueret, Thiago Mendes, Aouar - Traoré, Dembélé, Cornet.

La compo de Lille : Jardim - Pied, Fonte (c), Gabriel, Reinildo - Sanches, André, Soumaré, Bamba - Ikoné, Osimhen.