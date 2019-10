OL: Combien va coûter le licenciement de Sylvinho

Arrivé cet été à la tête de l’Olympique Lyonnais pour ce qui constituait sa première expérience sur un banc de touche, Sylvinho a vu son aventure chez les Gones s’arrêter après seulement deux mois de compétition.

Et alors que les dirigeants rhodaniens ont jeté leur dévolu sur Rudi Garcia pour le remplacer, le technicien brésilien négociait son départ et à en croire le site Olympique et Lyonnais, l’ancien Gunner et son analyste vidéo, lui aussi remercié, repartent avec un chèque d’un million d’euros.