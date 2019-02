OL: Avec Fekir en chef de meute contre le PSG

Ce dimanche Lyon reçoit le PSG dans le cadre de la 23e levée de Ligue 1. Victorieux l'an passé de ce choc grâce à un but venu de nulle part de Memphis Depay dans le temps additionnel (2-1), les Gones espèrent faire tomber le champion de France pour la première fois de la saison. L'OL reste sur deux succès consécutifs en championnat et une série de six rencontres consécutives sans défaite. Une nouvelle victoire rapprocherait le club à 3 points de Lille, 2e.

Le chef de meute lyonnais est bien évidemment le capitaine Nabil Fekir, titulaire dans un rôle de meneur derrière Moussa Dembélé. Memphis Depay et Bertrand Traoré occuperont les ailes du 4-2-3-1 concocté par Bruno Génésio. Ces choix relèguent donc Maxwell Cornet et Martin Terrier sur le banc. Dans l'entrejeu l'entraîneur rhodanien a également pris la décision d'associer Houssem Aouar et Tanguy Ndombele, au détriment de Lucas Tousart.

Le onze lyonnais: Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Aouar, Ndombele - Memphis, Fekir (cap.), Traoré - Dembélé