Jean-Michel Aulas a publié un tweet mi-figue, mi-raisin après la défaite de Lyon à Nice, dimanche soir (1-0, 24e journée de Ligue 1): "Nous avons beaucoup manqué d’envie, et même si la qualité du jeu était impressionnante, il faut être plus déterminés, plus agressifs et réalistes. Ces points vont nous manquer à la fin et c’est rageant !"