OL: Aulas recadre Domenech

Très critique à l’égard de Sylvinho, Raymond Domenech, le président de l’Unecatef, s’est fait recadrer par Jean-Michel Aulas. "Je n’ai pas apprécié que Raymond Domenech fasse le procès de sale gueule de Sylvinho, comme un syndicaliste des entraîneurs français. Au 21e siècle, c’est si dérisoire, lâche le président de l’OL dans les colonnes du journal Le Progrès. Je ne voulais pas qu’on retombe dans ce process médiatique avec certains consultants."

Dans un entretien accordé à Sports.fr, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France avait sévèrement taclé le technicien brésilien. "Ils avaient un entraîneur (Bruno Genesio) qui connaissait les joueurs et qui savait les gérer. Ils en prennent un autre qui ne parle pas français, qui ne connaît pas un seul joueur du championnat et qui n'a jamais entraîné. Et on va me faire croire que c'est mieux ! Pour se relancer, ça passe par un changement d’entraîneur", avait-il asséné.