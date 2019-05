OL-Aulas: "On a besoin de clubs comme l'OM ou l'ASSE"

Jean-Michel Aulas a beaucoup de compassion pour Jacques-Henri Eyraud, comme il l'a confié à L'Equipe après le large succès de l'OL à Marseille dimanche (0-3, 36e journée de Ligue 1): "Je suis un enfant de Marseille. Le président était catastrophé dans l'ascenseur, je lui souhaite beaucoup de courage. Il arrive dans un football très complexe, et dans le club sans doute le plus complexe à gérer. Moi, ça fait 32 ans que je préside et je suis l'actionnaire principal. Frank McCourt n'était pas là. Dans le football français, on a besoin de clubs comme Lyon, l'OM, l'ASSE, Lille ou Nice, à dimension entrepreneuriale."