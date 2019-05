OL: Aulas inspiré par Martin Luther-King

Jean-Michel Aulas n’a pas boudé son plaisir, mardi, à l’heure de la présentation du tandem Juninho-Silvinho, évidemment ravi du grand retour du premier nommé en tant que directeur sportif.

Un retour auquel Martin Luther-King ne serait pas étranger. C’est tout du moins ce qu’il a assuré au moment de clore la conférence de presse. "Ce qui m’a motivé dans cette recherche, c’est Martin Luther-King. Il disait : croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Et on croit beaucoup en nous", a-t-il ainsi confié.