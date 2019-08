OL: Aulas annonce la fin du mercato

En marge de la présentation ce vendredi de Jeff Reine-Adélaïde, à quelques heures de la réception d'Angers pour la première de la saison de Ligue 1 au Groupama Stadium (20h45), le président de l'OL, Jean-Michel Aulas a annoncé que le mercato de l'OL devrait s'arrêter là.

Pour 25 millions d'euros, +2,5 de bonus et un pourcentage à la revente, Lyon s'est offert avec Reine-Adélaïde (qui ne jouera pas face au SCO) un jeune joueur plein de promesses, capable de joueur 8 et ailier. Une arrivée qui devrait aussi être la dernière de l'été, comme l'a expliqué Jean-Michel Aulas. "On avait à faire face aux départs de Nabil Fekir et Tanguy Ndombele. On a trouvé le profil le plus proche des deux joueurs en terme de potentiel. On a toujours l’opportunité de faire des opérations dans la dernière ligne droite, elles ne sont pas prévues pour le moment", a-t-il expliqué en conférence de presse. C'est sûrement la dernière fois que l'on se voit pour le mercato, on a déjà eu beaucoup de recrues."

Avec 133 millions dépensés sur le marché des transferts cet été, l'OL a réalisé son mercato le plus dépensier depuis 10 ans.