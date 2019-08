OL: Aouar touché aux adducteurs 

Coup dur pour l’OL. Au-delà du résultat mitigé enregistré face à Bordeaux ce samedi (1-1) lors de la 4e journée de L1, Houssem Aouar pourrait être indisponible pour un moment.

Le milieu de terrain lyonnais a quitté le stade en boitant bas, rapporte RMC, manifestement touché aux adducteurs. Une gêne que l’intéressé traînerait depuis deux semaines déjà.

"On va attendre les examens demain (dimanche)", a-t-il indiqué, n’excluant pas un forfait pour le rassemblement des Espoirs tricolores et les matches amicaux contre l'Albanie (5 septembre) et la République tchèque (9 septembre).