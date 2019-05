OL: Aouar et la pression de Saint-Etienne

Contraint à un match nul (2-2) par Lille, dimanche, en clôture de la 35e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a perdu deux nouveaux points dans la course à la troisième place. De quoi permettre à Saint-Etienne, qui l’avait emporté à Monaco (2-3) un peu plus tôt, de revenir à un petit point.

Un duel entre voisins qu’Houssem Aouar n’a pas manqué d’évoquer à l’issue de la rencontre face au Losc. "Ce match nul nous met sous pression mais la pression, on l’avait déjà. On savait que Saint-Etienne n’était pas loin et ils nous ont mis un peu plus la pression en gagnant à Monaco", a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par le site du club.

Une pression d’autant plus forte que c’est avec le rival historique que l’OL va devoir lutter. "Vous savez très bien que le fait que ce soit eux, ça fait que ça va être un peu plus tendu et que ça met un peu plus de pression. On va faire le maximum et essayer de ramener l’OL en Ligue des champions", a-t-il ajouté.