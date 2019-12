OL - Aouar : « Des faits de jeu favorables »

L’Olympique Lyonnais n’a pas fait dans le détail, vendredi soir sur le terrain de Nîmes. Les Gones ont étrillé les Gardois sur un score sans appel de 4-0, profitant au mieux de leur supériorité numérique. Il fallait bien ça pour effacer le dernier accroc contre le LOSC (0-1), mais aussi pour se rassurer avant une rencontre décisive en Ligue des Champions face à Leipzig.



Houssem Aouar, l’un des trois buteurs lyonnais, a souligné dès la fin de la partie les bienfaits de cette démonstration de force : « On a un grand match qui peut déterminer la suite de notre saison. On va bien se préparer et bien se reposer. Et la confiance était importante pour préparer ce genre de matches », a-t-il confié au micro de Canal+. L’international espoir a ensuite salué la prestation collective de sa formation, tout en relevant qu’ils ne pouvaient espérer un meilleur scénario en début de rencontre : « On avait à cœur de reprendre 3 points très rapidement et on l’a fait ce soir. Les faits de jeu nous ont été favorables et forcément ça a changé tout le match. On est satisfaits d’avoir joué à fond jusqu’à la fin. Et d’avoir remporté les trois points. »



Pour finir, Aouar a insisté sur la nécessité de garder le même état d’esprit et éviter de retomber dans les travers des dernières rencontres : « Sur certains matches, c’est la justesse technique qui nous manque. Et le fait de jouer dans le bon tempo. Ce soir, ça a été mieux, mais on a été favorisés par des faits de jeu. Il y a eu plus d’espaces ». Plus d’espaces et plus de buts. Et mardi prochain, un seul de différence suffira à leur bonheur puisqu’il sera synonyme de passage en 8es de finale de la plus belle de compétition.