OL-Aouar: "Concentrés du début à la fin"

L’OL a écrasé Angers SCO (6-0) vendredi soir pour son premier match à domicile en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Au beau milieu de ce récital offensif, Houssem Aouar a parfaitement joué sa partition, avec 1 but et 2 passes décisives.

Le Franco-Algérien a souligné l’attitude positive de son équipe comme raison de cette large victoire : "On est très satisfaits de ce qu’on a pu produire. Je pense qu’on a surtout été concentrés du début à la fin. Quand l’équipe se met à bien jouer collectivement, cela donne ce genre de résultat".

Le milieu de 21 ans a conclu en évoquant les ambitions rhodaniennes pour cette saison, augurant d’autres performances de ce genre : "On a à cœur cette saison d’être très performants et compétitifs. On va donner le maximum de nous-mêmes. Vous avez vu aujourd’hui que les joueurs collectivement se sont donnés à 200% et forcément tout le monde est satisfait de ce résultat".