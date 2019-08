OL-Andersen: "On a joué trop bas"

L'Olympique Lyonnais a subi mardi soir, lors de la 3e journée de Ligue 1, sa première défaite de la saison, sur la pelouse de Montpellier (1-0). Un revers mérité au regard de la prestation rhodanienne, ce que n'a pas démenti Joachim Andersen après le coup de sifflet final.

"C'était un match difficile. Ils avaient beaucoup de joueurs très bas, et entre les lignes, et on n'a pas joué comme lors des deux premiers matches. Le carton rouge rapide n'a pas aidé, mais on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. On a joué trop bas en première période, et il y avait trop d'espaces entre nous. Je suis très déçu", a expliqué sur beIN SPORTS le défenseur central arrivé de la Sampdoria cet été.