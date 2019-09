OGCN: La palme de la jeunesse

Contraint d’attendre les derniers jours du mercato estival pour passer à l’offensive, rachat par Ineos oblige, l’OGC Nice n’en a pas moins réussi trois jolis coups en attirant Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice et Adam Ounas. Trois joueurs qui contribuent à l’extrême jeunesse de l’effectif niçois.

Avec une moyenne d’âge de 22,1 ans, l’OGC Nice présente l’effectif le plus jeune de Ligue 1 et devance respectivement Lille (22,4 ans) et Lyon (22,8 ans).

A l’inverse, Angers possède l’effectif le plus vieux de Ligue 1 avec une moyenne de 26,4 ans, Marseille suivant avec 26 ans de moyenne.