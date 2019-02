Nîmes-Savanier: "C'est le plus beau but inscrit dans ma carrière"

Grâce à deux sublimes frappes de Téji Savanier et Antonin Bobichon, Nîmes a dominé Dijon (2-0) vendredi soir en ouverture de la 25e journée de L1, se rapprochant toujours un peu plus du maintien.

A l’issue de la rencontre, Savanier a fait part de son ambition pour la suite de la saison, dans des propos relayés par L’Equipe. "On peut continuer à rêver, essayer de continuer à gagner des matches en Ligue 1, rester en haut du tableau. On ne s'attendait pas à faire cette saison", avant de s’épancher sur son lob flottant, à plus de 40 mètres, assurément un des buts de la saison: "Mon but ? Je suis loin, j'essaie de frapper fort, je vois le gardien légèrement avancé, j'ai tenté... C'est le plus beau but inscrit jusqu'ici dans ma carrière".

Pour rappel, le promu nîmois est provisoirement 9e du classement Ligue 1.