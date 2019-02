Nîmes: Quand Bernardoni compare le PSG à la Sky…

Alors que le Paris Saint-Germain reçoit Nîmes ce samedi après-midi (17h), à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, Paul Bernardoni, également grand passionné de vélo, a comparé l’ogre parisien à l’équipe cycliste Sky, qui domine le peloton depuis plusieurs années maintenant.

"Aujourd’hui, notre étape de montagne nous mène à Paris ? Oui, on va jouer contre les Sky (rires). On va y aller pour tout donner, tenter quelque chose, sans regret comme à l’aller", a ainsi confié le gardien de but des Crocos dans un entretien accordé à L’Equipe.