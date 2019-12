Nîmes-OL, les compos : Moussa Dembélé retrouve le onze

Le revers essuyé mardi dernier contre Lille (0-1) à domicile a amené Rudi Garcia à retoucher son équipe. Ce vendredi, pour l’opposition face à Nîmes au Stade des Costières, le coach des Gones a choisi notamment de faire confiance à Moussa Dembélé. Ce dernier avait été écarté du onze après six parties de suite disputées d’entrée. Ça peut être une bonne nouvelle pour les Rhodaniens puisque l’ancien joueur du Celtic Glasgow avait marqué à chacune de ses quatre dernières titularisations.



Lors de ce duel face aux Crocos, Houssem Aouar aura également la possibilité de regagner sa place. Il a été aligné sur le côté gauche de l’attaque, au détriment de Maxwell Cornet. Dans le 4-2-3-1 préparé par Garcia, c’est Depay qui évoluera en soutien de Dembelé, tandis que Bertrand Traoré occupera le flanc droit.

Andersen retrouve le onze de l’OL

À noter qu’il y a aussi un changement en défense chez les Lyonnais. Joachim Andersen retrouve une place dans l’axe. Le Danois a été préféré à Marcelo, en difficulté depuis plusieurs matchs. Le Belge Jason Denayer, lui, reste intouchable. Sur les côtés, c’est Tété et Rafael qui ont été alignés. Enfin, relevons la deuxième titularisation du jeune Maxence Caqueret, après celle qu’il a connue contre Strasbourg.



Côté nîmois, il n’y a pas de surprise à signaler. Bertrand Blaquart a disposé son équipe 4-4-2. Lucas Buades et Renaud Ripart occuperont les avant-postes. La charnière Martinez-Briançon est bien là, tandis que les couloirs seront occupés par Ferhat et Philippoteaux.