Nîmes - Monaco : Chaine TV, streaming et stats / Ligue 1 (J22)

[ Communiqué Médical ] avant #NOASM 👇

– Seydou Sy a présenté une entorse du genou.

– Pietro Pellegri poursuit sa réathlétisation.

– Islam Slimani est en entraînement adapté.



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 30, 2020

Où voir le match ?

Les stats à connaitre (avec Opta) :



Nîmes est invaincu lors de ses 3 confrontations face à Monaco en Ligue 1 au 21e siècle (1 succès, 2 nuls).



Nîmes s’est imposé 1-0 lors de sa dernière réception de Monaco en Ligue 1 le 11 mai 2019 – mettant ainsi fin à sa pire série de défaites face à cet adversaire à domicile dans l’élite (4 revers).



Nîmes n’a gagné qu’un seul de ses 15 derniers matches en Ligue 1 (4 nuls, 10 défaites), c’était face à Reims le 11 janvier dernier (2-0).

o Monaco a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-4 v Paris puis 1-3 v Strasbourg), une 1ère pour l’ASM dans l’élite depuis mai-août dernier (3).

o Monaco a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-4 v Paris puis 1-3 v Strasbourg), une 1ère pour l’ASM dans l’élite depuis mai-août dernier (3).

Nîmes n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites) – contre Reims (2-0 le 11 janvier) – après avoir remporté 6 de ses 8 précédents (2 défaites).



Monaco est invaincu lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire suivie de 2 nuls), après avoir perdu 3 de ses 4 précédents (1 victoire).



Nîmes fait partie, avec Dijon, des 2 seules équipes n’ayant jamais figuré dans le top 10 du classement de Ligue 1 cette saison. Les Crocos ont même été classés aux 3 dernières



Monaco se rend à Nîmes samedi soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 avec la ferme intention de profiter de la méforme actuelle des Gardois, qui restent reste sur 3 défaites de rang. On devrait d'ailleurs assister à une rencontre pleine de spectacle, puisque les deux défenses sont très friables cette saison. L'arrière-garde nîmoise ayant déploré 35 pions, tandis que la dense asémiste a encaissé 36 buts après 21 levées en Ligue 1. L'ASM déplore aussi quelques absents. L'attaquant international algérien Islam Slimani ne sera pas de la partie.Le match sera diffusé à la TV sur beIN 7 Max et et en streaming sur l’application beIN Connect le samedi 1er février à 20h00.