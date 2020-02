🇫🇷 #MultiLigue1

Renaud Ripart (Nîmes) : "Si on veut arriver à se maintenir, il va falloir prendre moins de buts. Cela passe par la défense et être le plus réaliste possible."

Anthony Briançon est notre invité ce matin !

Il revient sur la victoire contre Reims, l'était d'esprit de Nîmes, le maintien...

"On s'est dit les choses dans le blanc des yeux"

Ces deux dernières saisons, l'avant-dernier de Ligue 1 après 22 journées s'est finalement maintenu : Monaco l'an passé, et Toulouse il y a deux ans en passant par la case barrage. C'est une raison d'espérer pour Nîmes, une de plus, à la suite de son succès du week-end contre Monaco (3-1) qui est le deuxième d'affilée à domicile. Après 12 matchs sans victoire pour clôturer la phase aller, dont cinq défaites en six rencontres jusqu'à Noël, les Crocos étaient alors derniers et comptaient cinq points de retard sur Metz, 18eme, et six sur Amiens, 17eme.Le premier non-relégable, Dijon, est toujours à six points, mais il ne sera plus qu'à trois en cas de succès mercredi... De quoi revigorer les Gardois et leur nouveau renfort Nolan Roux (dans la foulée de Yassine Benrahou, prêté par Bordeaux). Le buteur, déjà titulaire samedi, se dit confiant (pour Midi Libre) : « Ce que j’ai vu, c’est bon signe. J’ai trouvé que l’équipe, même menée 1-0, a encore plus pressé, a été encore plus hargneuse. Ce sont des signaux que je n’avais pas sentis dans mes précédents clubs, où on prenait un coup sur la tête à chaque but encaissé. C’est pour ça qu’on a été récompensés. »L'attaquant sait de quoi il parle, et c'est aussi pour ça qu'il a été recruté, puisqu'il connaît la lutte pour le maintien. Avec Metz puis Guingamp, il avait échoué. « La saison est encore longue, beaucoup de points seront distribués, confirme Renaud Ripart, meilleur buteur du club (quatre réalisations) et encore blessé pour au moins un mois. A nous de faire une série pour recoller. » C'est en cours. «» Bernard Blaquart confirme : « Cette victoire va donner du jus à tout le monde, et surtout de l'espoir, si on garde cet état d'esprit. Malgré tout ce qu'il s'est passé, le groupe reste soudé et a envie de bien faire. »S'il est peut-être un peu tôt pour parler de renaissance, les Nîmois ont mis un ingrédient important de leur côté : un stage de cohésion ensemble, en Espagne, pour fêter la nouvelle année. De quoi cimenter, au-delà des difficultés, pour la deuxième partie de saison. « On a retrouvé ces valeurs, l'état d'esprit un peu oublié, confirmait le capitaine Anthony Briançon il y a trois semaines. Ce stage nous a fait énormément de bien et prouve pas mal de choses. Avec le staff, on s'est dit les choses dans le blanc des choses.» Et si c'était plus pour les concurrents de Nîmes qu'il fallait s'inquiéter ?