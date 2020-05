Nîmes cherche des bonnes affaires

18eme mais maintenu sans passer par le barrage, Nîmes va devoir rapidement plancher sur la saison 2020-2021 pour s'éviter de nouvelles frayeurs. Les dirigeants semblent en avoir pris conscience puisqu'ils ont déjà avancé sur une première recrue : Yassine Benrahou.

L'option accompagnant le prêt du joueur sous contrat avec Bordeaux va être levée. Une très bonne idée. En dix matchs, le milieu offensif a séduit le stade des Costières avec ses deux buts et quatre passes décisives. Une vraie bonne recrue pour seulement 1,5 million d'euros.



Les dirigeants nîmois auraient aussi l'intention de prolonger l'aventure avec un autre élément offensif recruté cet hiver : Nolan Roux. L'attaquant arrivé de Guingamp pourrait être prolongé d'après La Provence. Pour renforcer l'effectif actuel, le latéral prêté à Sochaux par Marseille Christopher Rocchia ou le milieu de terrain Thomas Mangani auraient aussi été sondés. Ce dernier à l'avantage d'être en fin de contrat.

Mais l'autre piste existante est encore plus surprenante et à l'origine d'un joueur célèbre. Djibril Cissé a déclaré dans un entretien à La Provence, sa volonté de signer à Nîmes. Originaire de la région, l'ancien international français y a joué avec les U19. « Ce serait une façon de boucler la boucle et pour moi, ce serait une vraie fierté. Mais que j’entretienne des attaches très particulières ou pas, j’irai dans le club qui me donnera la chance de décrocher ce titre honorifique des 100 buts » a avoué l'ancien joueur d'Auxerre ou de Liverpool.

La fin de l'aventure pour deux cadres nîmois ?

Au niveau des départs, deux joueurs importants pourraient s'en aller gratuitement après deux saisons dans l'élite réussies avec Nîmes. Le prêt du gardien Paul Bernardoni touche à sa fin et il semble désormais difficile de le voir rester. Son prix, sept millions d'euros, est trop important pour les Crocos. Théo Valls devrait aussi faire ses bagages. En avril, La Provence avait annoncé qu'aucun accord sur une prolongation de contrat n'était trouvé.

Hormis Nolan Roux qui pourrait être prolongé, aucun autre contrat touche à sa fin. Mais d'autres départs pourraient avoir lieu. Après une saison pleine, Romain Philippoteaux pourrait aussi s'en aller à en croire Foot-National. Sochaux est intéressé par le profil du trentenaire. L'avenir de Vlatko Stojanovski pourrait aussi se dessiner loin du Gard. L'attaquant macédonien a eu beaucoup de mal à s'adapter à la France.

Au contraire de Moussa Koné et Kévin Denkey, les deux révélations offensives que Nîmes va vouloir conserver, quitte à s'employer. Ces deux recrues récentes prouvent la faculté nîmoise à réussir des paris sur le marché des transferts. Une qualité nécessaire pour garder sa place dans l'élite du football français.