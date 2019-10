Nîmes: Bernardoni victime d'une entorse ?

Ce dimanche après-midi, le Nîmes Olympique est parvenu à accrocher le Losc (2-2) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, et qui plus est dans les Hauts-de-France. Seul bémol pour les Gardois, Paul Bernardoni n'a pas réussi à terminer la rencontre. Le gardien de but, blessé après un gros quart d'heure de jeu, a finalement quitté ses partenaires peu avant le repos (44e).

Le portier prêté par les Girondins de Bordeaux semblait touché à la cheville droite et devrait passer des examens médicaux dès le début de semaine prochaine pour connaître la nature des maux dont il souffre.