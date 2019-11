Niçois et Bordelais s'en contentent

C’est ce qui s’appelle louper le coche. Les Niçois avaient l’occasion ce vendredi soir de se hisser à hauteur du podium malgré un parcours chaotique depuis le début de la saison ; les Bordelais quant à eux pouvaient s’installer en position du premiers dauphins du PSG… Résultat: deux clubs renvoyés dos à dos à l’Allianz Riviera en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 (1-1). Et une belle opportunité envolée de part et d’autre.

Remis en selle après leur succès sur Reims ici même la semaine passée, les Aiglons ont pourtant tiré les premiers dans ce match, récompensés de leur sérieux en début de rencontre par la tête victorieuse de Lees-Melou sur un centre de l’intenable Atal (1-0, 27e). Dolberg dans la foulée n’a pas su enfoncer le clou (29e), puis Tchouameni et Briand, à l’autre bout du terrain, ont buté coup sur coup sur Benitez (38e, 39e). Finalement, les Girondins, fort logiquement, sont revenus au score au retour des vestiaires, grâce à un penalty de Briand consécutif à une faute de Nsoki sur Kamano (1-1, 49e).

Le tableau d’affichage n’allait plus s’illuminer dès lors, faisant bien des déçus ce soir même si le buteur bordelais tenait à rester positif au coup de sifflet final sur l’antenne de Canal+ Sport: "Oui, c'est un bon point. On a quelques petits regrets parce qu'on a contrôlé le match. La possession c'est bien parce que c'est ce qu'on veut faire, mais il faut être plus agressif pour attaquer la surface, et marquer des buts." Même sentiment mitigé exprimé par le défenseur azuréen Dante, qui sait toutefois que son équipe revient de loin: "On voulait absolument gagner ce deuxième match à la maison de suite. On a essayé de les contrer, de jouer vers l'avant et on a eu de bonnes occasions. On est en train de récupérer un peu notre retard. Aujourd'hui, il y a eu un peu plus de folie, on essaye davantage. Ce sont des choses qu'on commence à corriger." Pour une éventuelle série, dans les deux camps, il faudra attendre quinze jours et la clôture de la dernière parenthèse internationale de l’année.